В Омске снизили цены на хлеб на 15%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омской области снизились цены на некоторые виды хлеба. Это стало возможным благодаря усилиям правительства региона по выстраиванию взаимодействия между крупным производителями хлеба и торговыми сетями.
Так, в декабре 2022 года хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» в рамках сотрудничества с торговым сетями «Лента», «Магнит», «Пятёрочка» снизили цена по 6 товарным позициям на 10-15%. В начале января 2023 года к акции присоединился еще производитель хлеба — СППК «Тюкалинский хлеб», а также три торговые сети — «НизкоЦен», «Победа» и «Ярче».
За счет акции с января по март 2023 года стоимость урожайного и пшеничного хлеба будет снижена на 10%. Кроме того, в торговых сетях сохраняется скидка 38% на пшеничный хлеб для пенсионеров.
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