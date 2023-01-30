Экс-замглавы омского минздрава Александра Ахрамовича назначили на должность главврача девятой медсанчасти

Фото: пресс-служба омского минздрава.

Новым главным врачом МСЧ № 9 в Омске назначен еще недавний замминистра регионального здравоохранения Александр Ахрамович. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Ранее, в январе он уволился с поста замминистра здравоохранения региона, так как решил вернуться к лечебной работе. Заместителем министра Ахрамович проработал в течение трех лет, и на этот период пришлась пандемия, - с 2020 по 2022 годы. На его место в ведомство уже приняли Дмитрия Рябикова. В ведомстве отметили, что благодаря ему во время ковида была организована маршрутизация пациентов в амбулаторном и стационарном звене.

В медицине Александр Ахрамович работает 20 лет. В 2001 году он окончил Омскую медакадемию по специальности «лечебное дело», терапевт и гематолог высшей категории. До 2014 года трудился гематологом в Областной клинической больнице, затем работал в КМСЧ № 9 замом главврача по общим вопросам. Позже возглавил городскую поликлинику № 2.