В Омской области 15 тысяч гектаров леса будет обработано от вредоносного шелкопряда

Весной и летом 2023 года в Омской области обработать от непарного шелкопряда обещают 15 тысяч гектаров леса. В прошлом году площадь составила только 10 тысяч гектаров лесного фонда.

- Обработка будет вестись биологическим препаратом наземным способом, - рассказывает Михаил Лещина, заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУ лесного хозяйства. – От непарного шелкопряда мы обрабатываем лиственные леса на потенциальных путях его миграции и рекреационных лесных участках.

Мероприятия позволяют предотвратить дальнейшее распространение вредителей, уменьшить их негативное влияние на лесные ресурсы.

Отметим, что в 18 регионах страны лесоводы в этом году будут обрабатывать леса от вредителей на площади 511,6 тысяч гектаров. Мероприятия запланированы в Омской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан и в Алтайском крае.