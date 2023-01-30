Омский губернатор Бурков и глава соцфонда Ступичева обсудили выплаты после слияния ПФР и ФСС

Губернатор Александр Бурков встретился с руководителем регионального подразделения СФР, Ольгой Ступичевой чтобы выяснить, как проходит становление новой структуры. Напомним, 1 января 2023 года состоялось слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

- У вас большая ответственность и высокая нагрузка. Вам добавили почти 112 тысяч детей, по которым производятся выплаты. Сейчас эта нагрузка перейдёт с министерства труда и социального развития региона на ваш объединённый фонд. И самое сложное – назначение единого пособия с применением комплексной оценки нуждаемости, связанного с оценкой уровня доходов семьи и имущества. Разумеется, у людей возникает много вопросов, - отметил Бурков.

Ступичева сообщила, что в новом году подано 39 тысяч заявлений на пособия, вынесено 15 тысяч решений о назначении выплат, они уже произведены на сумму 250 млн рублей.

- Единое ежемесячное пособие можно получить при беременности и на детей от рождения до 17 лет, сумма зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, - отметила глава соцведомства.

В комплексной оценке нуждаемости учитывается доход и имущество семьи: если их уровень превышает установленный минимум – единое пособие не назначается, а если в пределах рамок – сумма может оказаться выше прежнего размера пособия. С учетом переходного периода у родителей детей, рождённых до 2023 года, есть право сохранить старые выплаты или выбрать единое пособие.

Везде - в районах, городских округах остаются службы СФР, которые работают с клиентом очно, а обработка всех этих заявлений, принятие решений централизуется в Омске. В целом СФР направит в текущем году на выплаты жителям Омской области свыше 155 млрд рублей.