С 15 февраля в Омске частично закроют Ленинградский мост

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Пресс-служба омской мэрии объявила о частичном закрытии Ленинградского моста с 15 февраля. Ограничение движения транспорта здесь связано с предстоящим капитальным ремонтом. Полностью перекрывать мост не будут - движение транспорта организуют по двухполосной схеме. О схемах движения транспорта на срок ремонта моста автовладельцев обещают проинформировать дополнительно. Первым этапом ограничат движение по правой стороне, из центра в сторону Левобережья. А полностью завершить работы планируют к концу весны 2024 года.

Напомним, подрядчиком выступила компания «СтройТраст». Обновление Ленинградского моста она проведет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ей предстоит отремонтировать опоры, пролётные строения, мостовое полотно, лестничные сходы, а также укрепить конусы насыпи, заменить тротуарные консоли. Срок капитального ремонта продлится с 15 февраля 2023 года по 31 мая 2024 г.