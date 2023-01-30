Муниципальные снежные полигоны в Омске стали работать круглосуточно

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Снежные полигоны в Омске начали работать в круглосуточном режиме. Дорожники продолжают работы по расчистке улиц от снега. С 26 января в городе началась уборка второстепенных магистралей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно на уборку омских улиц выходит около 400 единиц техники УДХБ, в том числе 100 самосвалов вместе с арендованными «КамАЗами» подрядчиков. Работы в основном идут в ночное время, когда на дорогах почти нет транспорта.

Привлеченная техника помогла вывезти на снежные свалки города свыше 35 тысяч кубометров снега. Всего с начала сезона с улиц города на муниципальные полигоны было вывезено 357,5 тысяч кубометров снега.

На данный момент с помощью привлеченной техники дополнительно на снежные свалки вывезли более 35 тысяч кубометров снега. Всего же с начала сезона по зимнему содержанию городской улично-дорожной сети на официальных муниципальных площадках уже завезено 357,5 тыс. кубометров снега.

— В прошедшие выходные снег на свалки завозили с участков по улицам 5-й Кировской, Семиреченской, Орджоникидзе, пр. Комарова, Богдана Хмельницкого, Куйбышева, Циолковского, Бульварной, Герцена, Омской, Жукова, 2-й Кольцевой, Дмитриева, пр. К. Маркса, Суворова и других, — отметили в горадминистрации.

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