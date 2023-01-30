Гендиректором омского ООО «Титан-Агро» может стать фигурант уголовного дела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Печерский в ближайшее время может занять руководящую должность в компании ООО «Титан-Агро». Сейчас его рассматривают как претендента на пост гендиректора или заместителя гендиректора компании. Об этом сообщает издание «Город55».

В 2015-2017 Печерский возглавлял АО «Группа Синергия», принадлежавшее экс-депутату Заксобрания Омской области Сергею Головачеву, который проходит по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Агрофирма Омская».

Под руководством Александра Печерского АО «Группа Синергия» обещала инвестировать в пермский свинокомплекс 8 миллиардов рублей и увеличить поголовье свиней с имеющихся 13 до 150 тысяч. Однако спустя некоторое время две дочерние компании — ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО ТЗК «Синергия» — обанкротились, а «Группа Синергия» вовсе перестала вести какую-либо хозяйственную деятельность. Сам экс-депутат Головачев также был признан банкротом.

Пермские силовики завели уголовное дело в связи с имеющимся данными, указывающими на то, что банкротство свинокомплекса было преднамеренным.

Добавим, «Титан-Агро» входит в АО «Группа компаний «Титан», принадлежащую бывшему депутату Госдумы РФ, бизнесмену Михаилу Сутягинскому.

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