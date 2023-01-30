78% омичей по-прежнему не готовы полностью отказаться от наличных

Фото: Даниил ОПАРИН

За последние два года число омичей готовых полностью отказаться от наличных денег снизилось на четверть. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

В 2022 году 78% омичей, что пока не хотят полностью отказываться от использования наличными. Готовых перейти на безналичный расчет оказалось по итогам всего 13%, что меньше на четверть по сравнению с 2021 годом.

Не желают отказываться от бумажных денег чаще всего опрошенные старше 45 лет (85%) и омичи с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (81%). Среди респондентов в возрасте моложе 34 лет наличные по-прежнему нужны только 56%.

Отметим, как сообщили в Банке России, за 2022 год объем наличности в России вырос на 2,3 триллиона рублей.

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