В Омске из-за аварии на «Горбатом мосту» встали трамваи

Фото: «Инцидент Омск» во «ВКонтакте»
В Омске из-за ДТП на улице 2-й Восточной временно приостановлено движение трамваев. На участке указанной улицы, недалеко от съезда с Октябрьского моста («Горбатого моста»), столкнулись легковушка и автомобиль такси. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».
По словам очевидца, из-за аварии встало несколько трамваев, в том числе на «Горбатом мосту».
Отметим, к моменту написания материала движение трамваев было возобновлено. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
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