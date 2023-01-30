В Омске 10-летнего ребенка чуть не высадили из автобуса из-за наклейки на транспортной карте

Фото: 2gis

Накануне жительница Омска пожаловалось на действия кондуктора автобуса, следующего по маршруту №109 (Речной порт - поселок Солнечный): ее 10-летнего брата едва ли не высадили из автобуса из-за наклейки на льготной транспортной карте.

— Вчера мой 10-ти летний брат зашёл в автобус №109 и предъявил кондуктору свою льготную карту, та отказалась пробивать её по причине наклейки на ней и сказала платить деньгами. Он сказал что у него только проездной, на что эта женщина сказала ему, чтобы выходил на следующей остановке! Он, плача позвонил мне, и я скинула ему на проезд! Когда тот захотел узнать ее имя, она стала закрывать свою распечатку рукой, - написала автор поста.

В департаменте транспорта попросили омичку связаться с ними, чтобы уточнить все детали инцидента, и пообещали провести служебную проверку.

В комментариях поступок кондуктора вызвал возмущения. Часть омичей отметили, что было б хорошо ввести полностью бесплатный проезд для детей и школьников в общественном транспорте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru