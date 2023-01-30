В Омскую область с 31 января придет резкое похолодание до -28 градусов

В среду, 1 февраля, возможен штиль Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале новой рабочей недели ожидается похолодание до -28 градусов. При этом существенных осадков в регионе не будет. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 30 января, днем -8...-13 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 31 января, синоптики прогнозируют похолодание. В ночные часы температура воздуха составит -14...-19, при прояснении до -25 градусов. Днем -9...-14 градусов. В течение суток местами по Омской области пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный. Скорость его не изменится и составит 3-8 метров в секунду.

В первый день последнего месяца календарной зимы в регионе станет еще холоднее. Так, в среду, 1 февраля, ночью столбик термометра покажет -17...-22 градуса. При прояснении и вовсе до -28 градусов. Днем теплее — от -12 до -17, а местами до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается. Слабый южный ветер. Вероятен штиль.

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