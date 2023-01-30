Омичи смогут передавать показания счетчиков через мобильное приложение «Дом.Госуслуги»

Упрощающее жизнь омичей приложение доступно в маркетплесах для популярных мобильных ОС.
Фото: Даниил ОПАРИН
Жителям Омской области предлагают протестировать новое мобильное приложение «Дом.Госуслуги», которое поможет решить вопросы, связанные с ЖКХ.
Благодаря новому сервису, созданному на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»), омичи смогут:
— подавать заявки в управляющие компании и контролировать их исполнение;
— передавать показания приборов учета;
— направлять обращение в жилищную инспекцию;
— получать информацию о сроках капитального ремонта и перечне работ, общих собраниях собственников жилья.
Кроме того, в приложении пользователи смогут ознакомиться с отчетом управляющей организации за прошлый год. Данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ.
Новое приложение доступно для платформ Android и iOS.
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