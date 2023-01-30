Боец ММА Шлеменко предложил назвать улицу в Омске в честь Александра Пушницы

Александр Пушница.

Боец ММА Александр Шлеменко предложил назвать одну из улиц Омска в честь легендарного самбиста Александра Пушнице, который скончался в минувшую пятницу, 27 января, на 74-м году жизни.

— Считаю, что правильным было бы назвать в честь Александра Михайловича Пушницы одну из улиц в нашем городе Омске. Он точно заслужил, чтобы мы его помнили, — написал Шлеменко на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, церемония прощания с Пушницей будет проходить сегодня, 30 января, с 11:00 до 14:00 в спорткомплексе «Красная звезда», расположенному по адресу: улица Масленникова, 142/1.

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