Боец ММА Шлеменко предложил назвать улицу в Омске в честь Александра Пушницы

Александр Пушница.
Боец ММА Александр Шлеменко предложил назвать одну из улиц Омска в честь легендарного самбиста Александра Пушнице, который скончался в минувшую пятницу, 27 января, на 74-м году жизни.
— Считаю, что правильным было бы назвать в честь Александра Михайловича Пушницы одну из улиц в нашем городе Омске. Он точно заслужил, чтобы мы его помнили, — написал Шлеменко на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, церемония прощания с Пушницей будет проходить сегодня, 30 января, с 11:00 до 14:00 в спорткомплексе «Красная звезда», расположенному по адресу: улица Масленникова, 142/1.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru