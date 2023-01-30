Министр образования Омской области Татьяна Дернова ушла в отставку

Фото: телеграм-канал Татьяны Дерновой
Сегодня, 30 января, стало известно об уходе из правительства Омской области вице-губернатора, министра образования Татьяны Дерновой.
— Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. 26 января я САМА написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову за оказанное мне доверие, — написала Дернова в своем телеграм-канале.
Губернатор Александр Бурков подтвердил отставку и отметил, что в ближайшее время будет назначен новый руководитель министерства. Кандидатуры рассматривают.
Напомним, информация о возможной отставке Дерновой появилась две недели назад.
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