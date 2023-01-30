В Омске врач может заработать до 300 тысяч рублей

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Аналитики hh.ru отметили, что медицинские работники в Омске по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов. В 2022 году на одну вакансию приходилось всего 1 резюме, при средней норме по другим специальностям 5-6 резюме на вакансию.

- В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» в Омской области составляла 55,3 тысячи рублей, это третье место по уровню зарплат в Сибири. Больше всего работодатели предлагали врачам в Иркутской области (60,9 тысячи рублей) и Красноярском крае (59,2 тысячи рублей), а меньше всего в Алтайском крае (43,2 тысячи рублей), - отметили в исследовании.

При этом в Омской области рост оплаты труда за год среди медиков составил всего 2%. Самую высокую зарплату среди врачей в Омске предлагали офтальмологу — до 300 тысяч рублей на руки. Стоматолог-ортопед может получать до 200 тысяч рублей в месяц, а врач-патологоанатом — до 150 тысяч рублей. В среднем во итогам декабря омские медики рассчитывают на зарплату 42,3 тысячи рублей. Эта сумма выросла за год на 5%.