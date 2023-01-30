В Омске снесут старейшую Забайкальскую ярмарку из-за долга по аренде в 44 миллиона рублей

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В Омске департамент имущественных отношений мэрии инициировал суд, который и выиграл. Поводом стал накопленный долг - 43,87 млн рублей. Эти деньги юрлицо «Империал-2000» на протяжении долгого периода времени накопило, не внося арендную плату за земельный участок площадью 21 тысяча квадратных метров под ярмаркой Забайкальской. Суд постановил взыскать долг еще в прошлом году, но задолженность до сих пор не погашена. Более того, за год финансовые дела ярмарки стали еще хуже. Дополнительно к и так немалой сумме истец взыскивает через Арбитражный суд региона еще 6,25 млн рублей долга по аренде за период с 1 декабря 2020 года по 28 января прошлого, и 6,82 млн рублей пени.

По последнему судебному решению в отношении «Империал-2000», арендатор должен в течение месяца освободить этот участок и привести его в порядок. Отметим, что фирма с 1999 года арендует у мэрии этот участок, расположенный в границах улиц Мира - Дружбы - Забайкальской. В какой период дела у ярмарки пошли из рук вон плохо, не уточняют.