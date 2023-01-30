Собака, жившая в стоге сена под Омском, обрела новых хозяев

Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что пугливая собака, которую омичи нашли на Пушкинском тракте две недели назад, обрела новых хозяев. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Омск» во «Вконтакте».

Ранее неравнодушные горожане оборудовали для животного временную будку из коробки и лежанку из стога сена. Так и жила собака на морозе, пока в минувшую пятницу, 27 января, ее не поймали. На следующий день новые хозяева дали ей имя — Джесси. Сейчас здоровью хвостатой ничего не угрожает.

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