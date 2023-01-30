Омичи пожаловались на агрессивную стаю собак, орудующую в дворах многоэтажек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» появилось сообщение о стае агрессивных собак, пугающей жителей Нефтяников.

— В районе улице Коммунальной бродит стая собак, уже не первый день. Насчитывали до 15. Во дворе дома Коммунальная, 9 замечены агрессивные действия стаи в сторону женщины с ребенком! Чипы на собаках не замечены, — написал автор.

Для подтверждения своих слов омич, пожелавший остаться анонимным, прикрепил к посту видео, где видно пробегающую мимо панельной девятиэтажки стаю собак. В объектив камеры попали семь животных.

В мэрии отреагировали на публикацию и сообщили, что отлов бродячих собак в этом районе будет проведен в скором времени.

— Завтра утром КТОС направит заявку для оперативного отлова бездомных собак в БУ «Муниципальный приют для животных», при определении места обитания этих собак отлов будет организован в кратчайшие сроки, — ответили в городской администрации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru