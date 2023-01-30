В Омской области в 2022 году стали производить меньше молока

За прошлый год в регионе произвели свыше 606 тысяч тонн молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Омской области в 2022 году сократились объемы производства молока. Об этом сообщили в Омскстате.

В период с января по декабрь 2022 года в регионе было произведено 606,3 тысячи тонн молока, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

— Валовой надой молока в сравнении с январем – декабрем 2021 года уменьшился на 3,3 тысячи тонн преимущественно за счет сокращения стада коров в сельскохозяйственных организациях. При этом фермеры, на которых приходилось 9% произведенного молока, демонстрировали стабильность развития молочного скотоводства, — пояснили в Омскстате.

Отметим, при этом в статистическом ведомстве сообщили, что производство куриных яиц в Омской области выросло 1,5 раза.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru