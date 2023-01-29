В Омской области в 2022 году в 1,5 раза выросло производство яиц

Фото: Мария АНАНОВА

В Омской области в 2022 год выросли объемы производства мяса и куриных яиц по сравнению с 2021 году.

Как сообщает Омскстат, в регионе с января по декабрь 2022 года в хозяйствах всех категорий было произведено 190,8 тысяч тонн мяса, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество произведенных в Омской области яиц выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составило 869,2 миллиона штук.

Наибольшее влияние на темпы выпуск оказали основные производители сельхозпродукции, на долю которых приходилось 87% общего объема яиц, 68% процентов мяса.

— Увеличение производства продукции птицеводческими организациями обусловило рост объемов яиц (на 306,1 млн штук) и мяса птицы (на 4,4 тыс. тонн) в целом по региону, — сообщили в статистическом ведомстве.

Напомним, в 2022 годом экспорт из Омской области продукции переработки зерна увеличился почти в 5 раз.

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