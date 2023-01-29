Под Омском пенсионер проник в чужой дом и украл несколько газовых баллонов

На воришку завели уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области пенсионер приехал в соседний район и решил присвоить имущество местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, неизвестный похитил из дома в селе Александровское Шербакульского района газовые баллоны и шкаф-купе. Ущерб потерпевший оценил в 33 тысячи рублей.

Полицейским удалось установить личность причастного к хищению. Им оказался 64-летний житель деревни Новоильиновки Полтавского района. В настоящее время мужчину задержали. На него завели уголовное дело. Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

Добавим, за сутки в Омской области было совершенно 16 краж. Данную статистику приводит УМВД России по Омской области.

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