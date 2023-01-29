Дальнобойщик едва не погиб от инсульта на трассе Омск-Ишим

Если бы водитель вовремя не обратился к медикам, то все бы могло закончиться печально. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дальнобойщик из Воронежской области едва не погиб от ишемического инсульта на трассе Омск-Ишим.

Как рассказали в депздраве соседнего региона, 54-летнему водителю большегруза стало резко плохо во время движения по дороге Омск-Ишим. Началось все у мужчины головокружения, затруднения речи и глотания. Но тем не менее у него получилось вызвать скорую, хотя и не сразу.

Медики, прибывшие на на место, сразу заподозрили у дальнобойщика острое нарушение мозгового кровообращения и экстренно доставили его в больницу.

— На момент поступления в отделение состояние пациента оценивалось как тяжелое: сознание было спутанным, отмечалась правосторонняя гемиплегия, нарушение речи и затруднение при глотании. Пациент самостоятельно не мог переворачиваться. При проведении компьютерной томографии был установлен диагноз - инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий. Лечение было длительным, но эффективным. Нам удалось вернуть часть утраченных, в результате инсульта, жизненно-важных функций. В результате ранней реабилитации пациент начал самостоятельно кушать, говорить, — рассказали в медицинском учреждении.

После выписки из больницы мужчине предложили остаться и пройти реабилитацию, однако он отказался и уехал домой вместе со своей супругой, поблагодарив врачей.

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