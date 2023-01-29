Литературному музею Достоевского передадут два здания в Омске

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Омскому литературному музей имени Ф.М. Достоевского по поручению губернатора Александра Буркова передадут еще два здания для расширения экспозиций. Об этом на мероприятии, посвященном 40-летию учреждения, сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Общая площадь новых выставочных павильонов составит 400 квадратных метров. Они будут расположены по адресам: улица Победы, 1Б и улица Достоевского 1А.

Проектную документацию и дизайн-проект новых залов начнут разрабатывать уже в этом году. Их открытие запланировано на 2024 год.

Напомним, сейчас музей занимает комендантский дом 1799 года постройки. Его в июле 1859 года посещал сам Достоевский. В 2019 году в здании был проведен капитальный ремонт.

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