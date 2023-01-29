Земельный участок Минобороны РФ продали за 16 млн рублей под строительство многоэтажки

Фото: Дом.рф

В пятницу, 27 января, госкорпорация «Дом.рф» подвела итоги аукциона по продаже земельного участка по улице 17-й Военный городок, находящегося в собственности Минобороны РФ. Его победителем стал владелец строительной компании ООО «СМУ-4» Зайнудин Багандов.

В торгах приняли участие четыре из пяти юридических лиц, подавших заявки. Багандов предложил за земельный участок больше всех — 15,75 миллиона рублей. Его ближайший конкурент — краснодарская компания ООО Специализированный Застройщик «Монолит Групп» — был готов отдать за объект на 100 тысяч меньше. Примечательно, что начальная цена лота составляла 9,95 миллиона рублей.

Согласно решению Правительственной комиссии, 80% суммы от продажи земельного участка будут переданы Управлению имуществом специальных проектов Минобороны РФ, а оставшиеся 20% — госкорпорации АО «Дом.рф».

На участке общей площадью свыше 5,9 тысяч квадратных метров победитель аукциона сможет построить жилой дом высотой до 10 этажей.

Напомним, накануне госкорпорация «Дом.рф» выставила на продажу пятиэтажное административное здание по улице Красногвардейской в Омске. За него просят 78,25 миллиона рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru