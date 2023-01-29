В Омск из Крыма прибыла группа из 18 беженцев

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Накануне в Омске на железнодорожном вокзале сотрудники МЧС России встретили прибывших в наш региона восемнадцать вынужденных переселенцев из Джанкоя, среди которых пятеро детей.

— Людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, встречают в разных регионах России. В их числе и Омская область. Сегодня, 29 января, в город Омск прибыл поезд из Симферополя. Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев, из них пятеро детей, из города Джанкой, — рассказал замначальника ГУ, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области полковник Максим Рыбак.

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Сотрудники ведомства помогли беженцам выгрузить и перевезти во временные жилища их вещи, а также оказали психологическую поддержку нуждающимся в ней.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru