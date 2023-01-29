Прощание с Александром Пушницей пройдет в Омске 30 января

Накануне стала известно, когда состоится церемония прощания с легендарным омским самбистом Александром Пушницей, который скончался на 74-м году жизни в минувшую пятницу, 27 января.

Церемония прощания с Пушницей будет проходить в понедельник, 30 января, с 11:00 до 14:00 в спорткомплексе «Красная звезда», расположенному по адресу: улица Масленникова, 142/1.

Напомним, причиной гибели известного омского спортсмена стало онкологическое заболевание.

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