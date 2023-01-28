Омская мэрия готова закупить букеты для торжеств за 230 тысяч рублей

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На сайте госзакупок омская мэрия известила предпринимателей о готовности закупать живые букеты для торжеств, предстоящих в этом году. Срок контракта ограничивается 25 декабря 2023 года. Начальная стоимость контракта составляет почти 230 тысяч рублей. По требованию заказчика, цветы должны быть свежими и сохранять товарный вид не менее трех суток с момента изготовления.

- Стебли цветов и зелени упругие, без искривлений, достаточно прочные для того, чтобы держать цветок. Листья и стебель цветка ровного зеленого цвета без каких-либо коричневых вкраплений, не повреждены, без надломов и надрезов. На стебле должны отсутствовать желтоватые или вялые листья, а на лепестках — коричневые края и пятна. Срез стебля светлый — не потемневший, а его край — не засохший. Не допускается на цветах и зелени в составе букета наличие вредителей, болезней, механических и иных повреждений, - сообщает извещение.

Также в администрации указали, что основных видов живых букетов будет 5. Самый дорогой оценили в 2765 рублей. Он состоит из трех роз, трех кустовых хризантем, эустомы, гипсофилы, герберы и зелени.