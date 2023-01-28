За 11 месяцев прошлого года омские пищевики отправили на продажу продуктов на 96 млрд рублей

За 11 месяцев 2022 года предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области отгружено продукции собственного производства на сумму 96,2 млрд. рублей (118,9 % к соответствующему периоду 2021 года).

Индекс производства продуктов составил 102,8 %. Положительная динамика достигнута в производстве: парной свинины – до 42,8 тысяч тонн, мяса и субпродуктов из домашней птицы - до 42,7 тысяч тонн, сливочного масла - до 11,1 тысяч тонн, сыров - до 35,8 тысяч тонн и молока - до 103,3 тысяч тонн.

Всего в регионе 442 организации с численностью работников порядка 17 тысяч человек и 449 индивидуальных предпринимателя, работающих в сфере перерабатывающего производства. Кроме того, 25 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности входят в перечень системообразующих организаций региона.

Это макаронные изделия и мука «Добродея» (ОАО «Омская макаронная фабрика»), минеральная вода «Омская-1» (ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский»), плавленый сыр «Омичка» (ООО «Ястро-Переработка»), мука «Белый терем» (ОАО «Мельница»), продукты молочные сгущенные «ЛюбиМо» (АО «Любинский молочноконсервный комбинат»), молочная продукция ТМ «Лужайкино» (ООО «МилкОм»), молочная продукция «Лузинская крыночка» (ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский»).