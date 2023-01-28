Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне на омском Левобережье ввели в эксплуатацию еще один торговый комплекс. Торговое помещение заняло 4 этажа и площадь 1415 квадратных метров.

Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска, совсем недавно было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию магазина товаров первой необходимости, расположенного по улице Перелета, 7/6. Застройщиком четырёхэтажного объекта выступило ООО «Универсальные технологии».

Напомним, что несколько дней назад на сайтах объявлений и недвижимости появилось сразу несколько предложений о продаже действующих торговых комплексов. Стоимость варьировалась от 85 млн до 260 млн рублей.