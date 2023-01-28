В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО 36-летним героем

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27 января в Исилькульском районе местные жители простились с бойцом, погибшим в СВО, Андреем Власенко. 36-летнего парня не стало 19 января. Об похоронах сообщил паблик администрации района во «ВКонтакте». Мужчине было 36 лет, в апреле должно было исполниться 37. На церемонии прощания присутствовал глава района Юрий Бахтин, он отметил, что сельчанин был призван в сентябре в ходе частичной мобилизации.

- В части зарекомендовал себя порядочным, бесстрашным, решительным, умеющим принимать быстрые решения, четко выполняющим поставленные задачи, - сообщил глава администрации района.

После военной службы в армии парень работал на производстве масла и сыров и затем - мастером холодильных установок и электромонтажником в городе Радужный. В период спецоперации Андрей служил в должности заместителя командира боевой машины и наводчика-оператора парашютно-десантного взвода. После гибели Андрея посмертно наградили орденом Мужества.