Погода в Омске в эти выходные напоминает весеннюю, температура превышает на 10 градусов климатическую норму

Фото: Василий Вахрин

Жители Омской области и особенно Омска не перестают удивляться: с 23 января и до конца текущих выходных в регионе установилась почти весенняя погода. Среднесуточная температура воздуха в среднем на 8-12 градусов по Цельсию превышает климатическую норму. О том, почему так происходит, пояснила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

- На этой неделе Омская область находится на периферии обширного североатлантического циклона. Он и принес на нашу территорию теплый воздух. Преобладает облачная, ветреная, с небольшим снегом погода. 28 января существенных изменений в погоде не ожидается. Сохранится теплая, с порывистым ветром погода. Местами пройдет снег. Температура воздуха повсеместно останется выше климатической нормы, ночью будет -6…-11 градусов, днем -3…-8 градусов, - сообщила главный синоптик региона.

Пока это исторический максимум температурных значений в этот период года.

- С ростом атмосферного давления в воскресенье, 29 января, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха немного понизится и составит ночью и днем -7…-12 градусов, ночью при прояснении до -16 градусов, - добавила Криворучко.