Минкульт назвал лучшие картины и скульптуры 2022 года в Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Доме художника подвели итоги 2022 года. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов вручил медали «200 лет Омской области» известному художнику Сергею Сочивко микроминиатюристу Анатолию Коненко и председателю Омского отделения «Союза художников России» Андрею Машанову.

Кульминацией вечера стало награждение победителей выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2022 года», в которой приняли участие 60 художников Союза. На суд жюри было представлено 108 работ в пяти номинациях.

Победителем в номинации «Живопись» был признан Георгий Кичигин и его работы «Параллели» и «Параллели-II». Второе место в этой номинации разделили сразу три работы: «Устремление» Дорохова, «Иртышские просторы» Маслова и триптих «Не слышу зла, не вижу зла, не говорю о зле» Бобровой. «Бронзу» получила работа Сочивко «Теплый город».

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В номинации «Графика» лучшим был признан триптих «Зима. Солнечный день» Анастасии Гуровой. «Серебро» забрала Ольга Кошелева за работы из серии «Лестница». Третье место в этой номинации заняли работы из серии «Бурятия» Людмилы Белозеровой.

Номинация «Скульптура» в этом году не состоялась, из-за того, что на конкурс было представлено мало работ этого направления.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Однако в номинации «Декоративно-прикладное и народное искусство» лучшими были признаны сразу две художницы: Светлана Мухина с работой «Звуки леса» и Мария Мороз с произведением «Движение жизни». Второе место жюри присудило работе Татьяны Колточихиной «Под покровом небес». «Бронзу» взяли декоративные тарелки и ключница из серии «Из жизни куропаток» Зои Минеевой.