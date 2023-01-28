Омские осужденные сшили 4 тысячи пеленок для новорожденных перинатального центра

Фото: УФСИН России по Омской области.

Швейный цех исправительной колонии № 12 в омском микрорайоне Осташково расширил ассортимент продукции. Осужденные сшили 4215 детских пеленок из светлой бязи для Городского клинического перинатального центра. По данным портала госзакупок, роддом заплатил за них 590 100 рублей.

Размер каждой пеленки — 125 * 80 сантиметров, цена — 140 рублей. Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Омской области, пошивом пеленок занимаются восемь осужденных, «имеющих определенные навыки». В Омске не осталось женских колоний, так что пеленки шьют мужчины.

Первую партию пеленок уже передали в роддом. В ИК-12 также шьют полотенца, полушерстяные одеяла и флаги, делают школьные парты, книжные шкафы, офисные столы и тумбы, там же можно заказать тротуарную плитку, дорожные ограждения и мусорные контейнеры, купить яйца, свежую капусту и кабачки.

По итогам 2020 года исправительное учреждение заняло второе место по сумме госзаказов. На очереди у ИК-12 контракт на изготовление 54 парт и 107 стульев для средней школы № 15 в Омске. Цена контракта — 322,5 тысячи рублей.