Омичи жалуются на кучи снега, которые сваливают на детские площадки

Фото: Ксения Высотина

В Омске горожане пожаловались на сброс собранных снежных масс на детские площадки. Как пояснили обратившиеся, недобросовестные юридические и частные лица снег, убранный с дорог и проезжей части, привезли и выгрузили на детскую площадку. Самое неприятное, что такой снег не просто грязный, а с примесями реагентов, химикатов, автомасел и прочим.

Представители Роспотребнадзора в отчет на жалобы горожан отмечают, что размещение снега и льда не допускается на детских площадках. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 снег должны складировать на площадки с водонепроницаемым покрытием и сплошным обвалованным валом. По такому принципу сделаны официальные снежные свалки. Второй вариант избавления от снега - вывоз на снегоплавильные установки, которых в Омске пока нет.

– Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения, – заявили в ведомстве.

Обо всех нарушениях омичи могут сообщить в ведомство, при проверке и подтверждении подобных фактов по отношению к исполнителям и юрлицам будут применены административные меры.