Омская налоговая за невыплату НДС в размере 54 млн рублей решила обанкротить автотранспортную компанию

Фото: Яндекс.Карты.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №7 по Омской области направила в областной Арбитраж иск с требованием банкротства ООО «Автотранспортное предприятие №1» Евгения Даркаева и Виктора Шмачилина. Сумма требований на текущий момент не известна. Предприятие ответчика зарегистрировано в июне 2005 года, в числе услуг пассажирские и грузоперевозки.

В октябре 2022 года ООО «АТП-1» попало в новостные сводки в связи с возбуждение уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией». Омские следователи насчитали 54 миллионов рублей по НДС за период 2016-2017 годов.

РИА «Супер Омск» посчитало, что в финансовой отчетности можно заметить значительный крен в объемах выручки и прибыли после 2018 года. Если до этого периода объем выручки ежегодно достигал 700 миллионов рублей, то по итогам 2021 года едва превысил 207 миллионов рублей с отрицательным показателем чистой прибыли в -15,6 миллиона рублей.