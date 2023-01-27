В бюджет Омской области поступило 164 миллиона рублей за использование лесов в 2022 году

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Платежи за использование лесов в Омской области в 2022 году составили 297,3 миллиона рублей.

Из полученных средств 153,2 миллиона рублей ГУ Лесного хозяйства перечислило в региональный бюджет, еще 10,7 миллиона рублей — в казну муниципальных районов.

Наибольшую часть от общей суммы платежей составили плата по договорам аренды лесных участков — 179,2 миллиона рублей. Еще одна весомая часть пришлась на договоры купли-продажи лесных насаждений. Они принесли региону 101,7 миллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году. Примечательно, что 33,8 миллиона рублей из них поступили по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. Эта сумма перечисляется исключительно в бюджет субъекта.

— Годом ранее, в 2021 году, в бюджет Омской области и бюджеты муниципальных районов от использования лесов поступило 154 миллиона рублей. В 2022 эта сумма почти на 10 миллионов больше, — рассказала начальник отдела администрирования доходов и финансового контроля ГУЛХ Анна Камчатная.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru