Омский минстрой арендовал себе офис в центре города за 10 миллионов рублей

Здание по улице Некрасова, 3. Фото: domofoto.ru.

Омский минстрой снял себе новый офис на прежней улице. О том, что ведомство будет платить 950 тысяч рублей ежемесячно за аренду полутора этажей на Некрасова, 3, рассказал Город55.

Дело в том, что в апреле 2022 года в Омской области перестало существовать министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. С того момента ведомств стало два - министерство строительства и министерство транспорта и дорожного хозяйства. До реорганизации единое министерство базировалось в здании на улице Петра Некрасова, 6, а после преобразования почему-то новому министерству понадобился переезд.

Для этих нужд в здании на улице Некрасова, 3, будет сдан весь третий этаж и часть четвертого. Общая площадь помещений составит 1413 квадратных метров.