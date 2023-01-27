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НовостиПолитика27 января 2023 12:56

Омский минстрой арендовал себе офис в центре города за 10 миллионов рублей

До ноября 2023 года сотрудники министерства будут ходить на работу через дорогу от прежнего здания на улице Некрасова
Наталья ВИРКУНЕН
Здание по улице Некрасова, 3. Фото: domofoto.ru.

Здание по улице Некрасова, 3. Фото: domofoto.ru.

Омский минстрой снял себе новый офис на прежней улице. О том, что ведомство будет платить 950 тысяч рублей ежемесячно за аренду полутора этажей на Некрасова, 3, рассказал Город55.

Дело в том, что в апреле 2022 года в Омской области перестало существовать министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. С того момента ведомств стало два - министерство строительства и министерство транспорта и дорожного хозяйства. До реорганизации единое министерство базировалось в здании на улице Петра Некрасова, 6, а после преобразования почему-то новому министерству понадобился переезд.

Для этих нужд в здании на улице Некрасова, 3, будет сдан весь третий этаж и часть четвертого. Общая площадь помещений составит 1413 квадратных метров.