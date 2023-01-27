В Омске отмечают 79- ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Фашистская осада города на Неве длилась долгие 872 дня. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять Ленинград измором. В окружении вместе со взрослыми оказались и 400 000 детей. Многих солдаты успели вывезти из-под артобстрелов и эвакуировать в другие города. Только в Омскую область за 4 военных года из прифронтовых районов Ленинграда было отправлено 142 детских учреждения и более 17 000 ребят.

О них и о долгих 872 днях боли, отчаяния и надежды вспоминали сегодня омичи у памятника детям блокадного Ленинграда. Сюда пришли представители ветеранских движений, волонтеры, юнармейцы, студенты, школьники, студотрядовцы. Они принесли красные гвоздики, чтобы возложить их к обелиску в память о тех, кто мужественно отстоял свой город, и о тех, кто это противостояние пережить не смог.

– Беспримерное мужество и героизм ленинградцев – это один из символов победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Гитлер ставил своей целью уничтожить этот город, но ему этого сделать не удалось. И сегодня нам снова предстоит бороться с фашизмом, наши солдаты отстаивают мир в специальной военной операции. Но мы чтим традиции наших отцов и дедов. Россия жила и будет жить, мы обязательно победим, – отметил Герой Советского Союза Николай Кравченко.

Возложить цветы к памятнику пришли и ленинградцы – те, которых эвакуировали из осадного города, когда им было всего по 2-3 года. У них почти не осталось воспоминаний о тех днях, но мысли о родном городе остались с ними навсегда.

– Я припоминаю лишь несколько эпизодов моей «той» жизни, мне было тогда всего 3 года. То, что врезалось в память: как обстреливали улицы, как несли стонущего раненого мимо нашего дома. Хочу, чтобы молодежь знала о том, что пришлось пережить моим землякам. Ведь это настоящий подвиг, без него не было бы победы, – рассказал председатель омской областной секции жителей блокадного Ленинграда Юрий Ильин.

В рамках дня памяти прошла патриотическая акция «Блокадный хлеб». Сразу на 5-ти площадках: ТЦ «Омский», ТЦ «Континент», конечная остановка на улицы Гашека, остановка «Космос» и ТК «Терминал» – юнармейцы раздавали омичам символические пайки. К кусочку хлеба прилагалась наклейка с qr-кодом, через который можно попасть на статьи о мужестве и героизме ленинградцев с портала история.рф.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года. У города появился коридор сухопутной связи со страной. А 27 января 1944 года советские войска полностью сняли фашистскую блокаду города.