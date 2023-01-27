На дорожную безопасность, в том числе островки для пешеходов, в Омской области потратили 30 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Итоги работы правительства региона по обеспечению безопасности дорожного движения за последние 5 лет подвёл Александр Бурков на расширенном заседании коллегии УМВД России по Омской области.

- Президент поставил перед нами задачу к 2024 году снизить показатель смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Основным инструментом достижения этой стратегической цели стал нацпроект БКД. Благодаря ему за эти пять лет в городе и области мы отремонтировали более 1 200 км дорог, построили 73 км новых, обустроили 50 км наружного освещения и установили 17 тыс. дорожных знаков. В общей сложности на это было направлено без малого 30,5 млрд рублей, — сообщил Губернатор.

Михаил Черников отметил, что Омская область входит в число лидеров по реализации госпрограмм, направленных на обеспечение общественного правопорядка и безопасности дорожного движения.