Мэр Омска Шелест забраковал и отправил на доработку проект с бетонными радужными голубями на набережной

Фото с заседания Совета. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске прошло заседание художественно-экспертного совета. Обсуждались два вопроса: размещение монументально-декоративной композиции «Аллея олимпийцев» и установка скульптурной композиции «Голуби» на набережной имени Каримова, сообщает РИА «Омск-информ». И если по аллее с бюстами спортсменов вопросов не возникло - «получается очень естественно, с тонким пониманием характера каждого спортсмена», как отметил омский мэр Сергей Шелест, - то радужных голубей отправили на доработку.

- Создание в городе точки притяжения без какой-то монументальной истории — это неплохо. Однако и у меня, и у коллег по Совету возникли вопросы по цветовому решению, по внешнему виду голубей, по их антивандальным качествам, по месту размещения. Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить». Автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно. Думаю, в итоге мы придем к верному решению, пока проект отправлен на доработку, - резюмировал омский градоначальник в своем telegram-канале.

Напомним, что на набережной у Речного вокзала в Омске было предложено расположить на перилах вдоль реки бетонных голубей почти в натуральную величину, раскрашенных в яркие, радужные оттенки.