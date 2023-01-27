После оттепели на выходных в Омскую область снова придут морозы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, в последние выходные января в регионе будет тепло.

- В ночь на субботу 28 января в регионе столбики термометров покажут -6...-11 градусов, днем температура будет колебаться от -3 до -8 градусов. На следующие сутки характер погоды не изменится. В воскресенье будет облачно, и днем и ночью от -7 до -12 градусов, - рассказали в ведомстве.

При этом в ночь на понедельник - 30 января - в регион придут настоящие морозы, до -22 градусов в некоторых районах. Ночью средняя температура составит -10...-15 градусов, днем - от -8 до -13 градусов с дальнейшим понижением.