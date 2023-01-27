Мэр Омска Шелест заключил первое в 2023 году соглашение о меценатстве

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 27 января, в школе №44 мэр Омска Сергей Шелест подписал первое в 2023 году соглашение о меценатстве. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Помогать школе, расположенной в Советском округе, вызвалась омская строительная компания ООО «РСТ групп». Директор организации Максим Котовский сам обратился в департамент образования с предложением о взаимодействии.

В школе имеется масса проблем. Особо внимания требуют системы отопления и канализации, туалеты, фасад здания, бассейн и раздевалки. Пришли в негодность и окна. Не лучше деля обстоят и с мебелью, и с сами кабинетами.

Работы по приведению образовательного учреждения в порядок начнут с ремонта кровли и межпанельных швов. Материалы уже закупили. Работы планируют начать во время весенних каникул.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

— Со своей стороны мы также будем активно подключаться, пусть небольшой бюджетный ресурс, но он имеется. Нужно грамотно распределить эти средства, чтобы в итоге получился достойный результат и нам было не стыдно перед нашими детьми, педагогами и родителями, — отметил Шелест.

Напомним, проект по поиску меценатов для образовательных учреждений города был начат в 2022 году по инициативе мэра Сергея Шелеста. Сейчас меценаты есть уже у 12 городских школ и центра творчества «Созвездие».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru