Омичи пожаловались, что вместо теплой остановки в павильоне расположился салон ритуальных услуг

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В паблике «Голос Омска» ВКонтакте омичи пожаловались на салон ритуальных услуг вместо теплого павильона для пассажиров.

- На улице морозы, поставили теплые остановки, но вместо этого там открыли салон ритуальных услуг. Уважаемая администрация города, подскажите пожалуйста где людям ждать транспорта. Почему вместо того чтобы сделать для людей. Вы делайте все наоборот? Адрес так называемой остановки - улица 10 лет октября, 207, - сообщил возмущенный омич.

Анониму из администрации ответили, что остановочный навес может представлять собой как открытую, так и закрытую конструкцию.

- На остановке общественного транспорта «Куйбышевская база» в схему размещения НТО включено место для размещения ТОК со специализацией непродовольственные товары. В торговом павильоне ТОК осуществляется продажа товаров ритуального назначения, что не противоречит условиям заключенного договора в части специализации торговли. Для ожидания общественного транспорта по указанному адресу в составе ТОК оборудован остановочный навес открытого типа, - написали в комментарии под постом специалисты ведомства.

В случае дождя возмущенные пассажиры посоветовали друг другу прикрываться венками.