Через месяц состоится аукцион на аренду Советского рынка

Фото: pult-omsk.ru.

26 января состоялся прием заявок от потенциальных арендаторов Советского рынка. В состав лота входит двухэтажное здание рынка с подвалом площадью 2800 квадратных метров, одноэтажный гараж площадью 77 квадратных метров и общественный туалет площадью 61 квадратный метр. Арендатор также получит право пользования земельным участком под зданиями. В здании 143 места для работы частных предпринимателей. Начальная цена аренды - 1,4 миллиона рублей в месяц, или 457,57 рубля за квадратный метр, договор планируется заключить на 10 лет.

Будущий арендатор не может изменить назначение помещения. Оно сдается в аренду для розничного рынка, предприятий общественного питания, бытового обслуживания. Торги назначены на 27 февраля.

Вопрос убыточных омских рынков давно обсуждается муниципалитетом и горсоветом. Некоторые из них в последние годы стали давать ощутимую прибыль, но, видимо, Советского рынка, вопрос ухода в рентабельность не коснулся.