В 2022 году «Росводоканал Омск» взыскал 242 млн рублей долгов

«Росводоканал Омск» подвел итоги работы в рамках исполнительного производства за 2022 год. Во взаимодействии с Управлением федеральной службы судебных приставов по Омской области, банками и другими организациями в прошлом году предприятие взыскало 242 млн рублей просроченных платежей.

В ходе 29-ти совместных рейдов специалисты предприятия и УФССП провели оценку имущественного положения должников, а также беседы с неплательщиками. В рамках регулярных акций «Узнай о своих долгах» клиенты водоканала получили консультации судебных приставов о своих задолженностях и способах их погашения. По итогам судебных решений в службу судебных приставов и банки было передано более 17 тысяч исполнительных документов, наложено 142 ареста на имущество, а 550 должников временно лишились возможности выехать за границу.

- За прошлый год долги населения и организаций выросли на 69 млн рублей, преодолев отметку в 962 млн рублей. Эта ситуация нас беспокоит, так как недофинансирование отрасли может негативно отразиться на состоянии водопроводно-канализационного хозяйства города, не позволяет своевременно проводить планово-предупредительные ремонты, сдерживает модернизацию имеющихся и объемы строительства новых сетей. Мы будем продолжать претензионно-исковую работу и мероприятия по принудительному взысканию задолженности и в 2023 году, - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

По 20 тысячам исполнительных производств были инициированы визиты к должникам. По 6930 исполнительным документам приставами запрещена регистрация транспортных средств должников, а еще по 2266 – вынесены постановления о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества неплательщиков.

«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям не доводить дело до суда. Исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины и исполнительский сбор. В сложной финансовой ситуации и физические, и юридические лица могут оформить рассрочку или график погашения долга.