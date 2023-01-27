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НовостиЭкономика27 января 2023 9:18

В Омске открылся ранее приостановивший свою работу магазин одежды Mango

Вывеска осталась прежней
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Яндекс Карты.

Фото: Яндекс Карты.

27 января в торговом комплексе МЕГА возобновил работу магазин женской одежды и аксессуаров Mango. После начала СВО этот испанский бренд в унисон с другими западными компаниями приостановил продажи.

Открылся магазин под той же вывеской. У входа расположили баннер с информацией об огромных скидках на старые коллекции. Новые же будут продаваться по актуальным ценам.

Многие магазины, ранее заявлявшие о своем полном закрытии, вернулись на российский и омский рынок. Но в большинстве своем изменили названия. Например, магазин коснтрукторов Lego превратился в «Мир Кубиков».