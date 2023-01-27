В Омской области объявлены предостережения за реализацию несуществующих сортов овощных и цветочных культур

В январе 2023 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области проведены выездные обследования без взаимодействия с контролируемым лицом по торговым точкам, осуществляющим реализацию пакетированных семян овощных и цветочных культур.

По результатам мероприятий установлено, что к реализации предлагаются семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Так, омичи могли приобрести незарегистрированные сорта томатов («Голко F1», «Гусиное яйцо», «Золотая королева», «Ослиные уши», «Роза изобилия», «Плот», «Сибирские бананы»), огурцов («Обские изумруды F1», « Цыганский табор F1», «Бетта Альфа F1», «Обжорка F1», «Баргузинский соболек F1», «Купаж ультра F1»), кабачков («Осьминог», «Белый медведь», «Амбассадор», «Пеструха») и тыквы («Чудо — Юдо», «Наша Наташа»).

По признакам нарушения обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 17.12.1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», Управлением Россельхознадзора 4 нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

Отметим, что за 2022 год специалисты территориального Управления Россельхознадзора выявили в Омской области более 160 сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Госреестр — систематизированный свод документированной информации о сортах растений и породах животных, зарегистрированных в Российской Федерации. Ведением реестра занимается Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. Ознакомиться с самим Госреестром и всеми изменениями, вносимыми в него, можно на сайте: https://gossortrf.ru/.

Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован, приспособлен к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью.