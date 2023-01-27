С 27 марта из Омска начнут летать прямые рейсы в Ереван

Стоимость билетов не радует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 марта из Омска появятся прямые рейсы в Ереван. Пока официально о запуске полетов в столицу Армении не сообщалось, однако билеты уже появились на сайте авиаперевозчика Shirak Avia.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, рейсы из Омска в Ереван по понедельникам будет выполнять самолет Боинг 737-500. Время в пути — 3 часа 30 минут.

Из столицы Армении в Омск самолеты будут вылетать в 14:10, прибывать в 19:40. Воздушное судно будет отправляться обратно в Ереван в 21:00. Там оно окажется в 22:30 по местному времени.

Билет на первый рейс в Армению обойдется в 16,9 тысяч рублей. Обратный обойдется дороже — 19 тысяч рублей. Таким образом, на билеты туда-обратно придется потратить 35,9 тысяч рублей. Багаж до 25 килограммов и ручная кладь до 7 килограммов включены в стоимость.

«КП-Омск» выяснила, во сколько обойдется перелет из Омска в Ереван с пересадкой. Так, 27 марта, улететь в Армению можно за 12,9 тысяч рублей* с долгой пересадкой (8 часов 15 минут) в Уфе. Рейс выполняет авиакомпания «Азимут». Более удобный вариант с трехчасовой пересадкой в Екатеринбурге обойдется дешевле всего на 700 рублей, чем если летать из Омска напрямую.

*Без учета провоза багажа, только ручная кладь весом до 5 килограммов.

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