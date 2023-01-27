В омском OBI начали продавать деревянную мебель IKEA, но в разы дороже

Фото: tutshoping.ru.

В OBI открыли продажу товаров от поставщиков IKEA. В основном, это серия мебели из необработанной сосны. Ранее такой шаг в продажах протестировали на магазинах в городах России, куда Омск не вошел. В январе мебель появилась в омском регионе. В будущем мебельную линейку планируют расширять, как сообщает «Новый Омск». Ассортимент пластиковыми контейнерами для еды и посудой.

- Привычные шведские названия мебели заменены на альтернативные. Например, популярный икеевский комод «Сконевик» в Оби называется «Феликс» и стоит он практически в два раза дороже, чем когда-то в оригинальном магазине. Аналогичная ситуация и с расценками на другие товары от поставщиков ИКЕА, - сообщает источник.

Кроме того, стоимость мебели вдвое-втрое превышает цены, которые были в IKEA.