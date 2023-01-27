В Таре на севере Омской области произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В четверг, 26 января, на севере Омской области в Таре случился пожар в результате, которого сгорел частный дома и две легковушки.

Сообщение о пожаре поступило спасателя в 19:18. К моменту прибытия их на место горела кровля дома и баня, огонь вот-вот мог перекинуться на рядом стоящий дом. Находившийся в горящем доме человек успел самостоятельно эвакуироваться.

В тушение приняли участие 4 пожарных машины, 9 человек личного состава и 2 звена газодымозащитной службы. На ликвидацию возгорания потребовалось три часа.

— В результате пожара повреждено и разобрано кровля дома на площади 80 кв. м, сгораемые конструкции хозяйственной постройки на площади 63 кв. м, повреждено лакокрасочное покрытие и обшивка салона автомобилей на общей площади 3 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Причина возгорание будет установлена в ближайшее время.

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